開催：2026.5.24 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 1 - 8 [カージナルス] MLBの試合が24日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとカージナルスが対戦した。 レッズの先発投手はクリス・パダック、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。 2回裏、4番 ネート・ロー 3球目を打って