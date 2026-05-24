現地時間５月23日にウェンブリーで開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の昇格プレーオフ決勝で、平河悠が所属するレギュラーシーズン６位のハルが、同５位のミドルスブラと対戦。準決勝でサウサンプトンに敗れながらも相手のスパイ行為による追放で勝ち上がってきた相手に、終盤のゴールで１−０と勝利し、９シーズンぶりの昇格を決めた。この大一番で76分から投入された平河は、劇的な決勝点を演出する。後半ア