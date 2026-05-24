警察から事情聴取の連絡を受ける妻【漫画】本編を読む現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の37〜39話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに警察から事情聴取の連絡が来たときの当時の心境などについても話を伺った。37-2夫のヤマトが逮捕されたことがきっかけで、引っ越しをすることになった妻のレイナとリウ