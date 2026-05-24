国家統計局は5月22日、2025年に総人口の1％を対象に実施した抽出調査の報告を発表しました。調査結果を基にした推計によると、中国の総人口は14億545万人で、そのうち男性は7億1722万人（全体の51.03％）、女性は6億8823万人（48.97％）となっています。年齢層でみると、14歳以下は2億1436万人（15.25％）、15〜59歳は8億6987万人（61.89％）、60歳以上は3億2122万人（22.86％）です。学歴別では、大学（短大以上を指す）卒は2億72