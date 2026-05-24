南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日（日本時間24日）に行われ、コンペティション部門に日本から出品された濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）で主演を務めた女優の岡本多緒が日本人初となる女優賞を受賞した。脚本賞を受賞した2021年「ドライブ・マイ・カー」以来のカンヌのコンペとなった濱口監督。公式上映の際にはフランスの女優ビルジニー・エフィラ、岡本、長塚京三、黒崎煌代