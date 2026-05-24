《新潟競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽1R…ヴァルトバーデン（8号障害手前＝異常歩様）【戒告】▽3R…丸山（発走後まもなく内斜行）▽5R…亀田（直線外斜行）▽7R…富田（4角外斜行）▽12R…舟山（発走後まもなく内斜行）