《京都競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽2R…クレセントゼファー（直線＝鼻出血）【過怠金】▽5R…加藤1万円（直線内斜行）【戒告】▽5R…川田（2角内斜行）▽6R…中井（直線外斜行）、戸崎（直線外斜行）▽8R…高杉（直線外斜行）