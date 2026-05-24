新潟アルビレックスBBは23日、新潟県長岡市内の長岡市立劇場で「ブースター感謝祭」を行った。すでに帰国した外国籍選手3人を除く選手10人と鵜沢潤監督らスタッフが参加。集まった537人とゲームなどを行った。劇場で開催するのは初で、スマホを利用した「アンケートーク」や「選手ならできるはず」で、けん玉チャレンジなどを実施。選手らはプレー以外の意外な一面を披露するなど大いに盛り上がった。今季はレギュラーシーズ