【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は、80歳を超えた今も女優として第一線を走り続ける三田佳子さん（84）です。衰えない若々しさとエネルギーの秘訣は毎日の食事。これからの季節にぴったりな、あの食材が日々の活力の源になっていました。（構成・塩野遥寿）食事は体を支えるために一番大事にしていることです。お仕事の前に食事を抜くことは絶対にありません。6