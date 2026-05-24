北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也被告（３３）（死体損壊罪で起訴）が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、鈴木被告が事件の数か月前からインターネットで殺害行為に関する検索をしていたことが、捜査関係者への取材でわかった。道警は、鈴木被告が以前から妻を殺害しようと考えていた可能性もあるとみて関連を調べている。捜査関係者によると、押収した鈴木被告のスマートフォンの解析で、殺害行為に関連する言葉の