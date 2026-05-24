女優の趣里（35）が7月スタートのテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）に主演する。連ドラ出演は昨年9月の第1子出産後初めて。2024年放送のフジテレビ系「モンスター」に主演して以来、約1年半ぶりとなる。「毎週木曜夜が楽しみになるような、ワクワクするエンターテインメントをお届けできたらうれしい」と意気込む。空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チームが日本の平和と安全を守