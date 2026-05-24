１４日に北京で行われた米中首脳会談で、日中関係の悪化が議題に上っていたことがわかった。習近平（シージンピン）国家主席が高市首相を名指しで非難したのに対し、トランプ大統領は首相の指導力を評価して擁護したという。会談後、トランプ氏が首相に電話で内容を共有し、日米の緊密な連携を確認したものの、日本政府内では、中国との緊張は長期化が避けられないとの見方が広がっている。複数の政府関係者が明らかにした。習