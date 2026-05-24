［障害者雇用理念はどこへ］＜上＞午前１０時前。＜おはようございます。本日もよろしくお願いします＞。チャットにそう打ち込むと、すぐに「いいね」マークがつく。それを確認すると、眠くもないのにベッドに横になり、真っ白な天井を見上げた。「何をやらされているんだろう――」精神障害のある西日本在住の３０歳代女性は、障害者雇用ビジネスを手がける「サンクスラボ」（那覇市）の担当者からパソコン操作の「自己学習