サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人に選出されたMF中村敬斗（25＝Sランス）が23日までにスポニチ本紙の独占インタビューに応じた。好連係を見せてきたMF三笘薫（29＝ブライトン）が欠場となった中、期待がさらに増したドリブラーが心に秘めてきた思い、自身初となるW杯への覚悟を語った。森保ジャパンは24日に集合し、25日から本大会へ向けていよいよ本格始動する。いよいよ自身初のW杯が幕を開ける。チーム合流