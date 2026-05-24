声優や著名人の音声を自由に作れる音声生成ＡＩ（人工知能）サービスへの批判が高まっている。複数の海外サイトで提供されており、声を無断利用されている声優らは国に対応を求めている。法務省は、声などの法的保護を考える有識者検討会でサービス提供の違法性について議論する。（安田龍郎、福元理央）「若手の活躍の機会、奪われる」米企業が提供する音声生成ＡＩサービスのサイトには、日本のアニメキャラクターや著名人の