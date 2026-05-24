「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の最終節が23日に行われ、西A組のJ2新潟は愛媛を2―1で破り、ホーム7連勝でリーグ戦を締めくくった。後半15分にDF加藤徹也（30）が加入後初ゴールで先制。同33分にMF笠井佳祐（23）が加点した。順位は2位が確定。30日にホームで全体5〜8位を争うプレーオフラウンドの第1戦が控え、相手は24日に決まる。頭で叩きつけたシュートがネットを揺らすと、すぐさまゴール裏のサポーターの元へと走った