ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、事実上の“解散”となる8月10日開催の“最初で最後”の日本武道館公演やメンバーへの思いなどを熱く語った。【聞き手＝川田和博】◇◇◇森友嵐士（60）は、五味孝氏（60）上野博文（60）と、現在活動休止中の青木和義（59）との4人で「T−BOLAN」であることを強調した。森友17年から復活して、いろんな出来事があった。その