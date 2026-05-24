BTSのJimin（ジミン、30）が、韓国のアイドル個人ブランド評価の5月ランキングで1位になった。韓国企業評判研究所が4月20日から今月20日までの1カ月間、アイドル1730人の評価指数を分析した。参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数の計1億6653万9641件が評判対象となる。Jiminは、ブランド評価指数が829万8417と分析された。2位は718万6672で、IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）、3位はBTSのJu