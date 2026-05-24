敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ホワイトソックスは23日（日本時間24日）、敵地でジャイアンツと対戦する。前日の同カードでは村上宗隆内野手の3点適時二塁打などもあり9-4で勝利。中継に一瞬映った同僚とのやり取りも話題となった。9-4でリードした7回。ベンチでは、村上が新人ノア・シュルツ投手と談笑していた。村上は左手でボールを持ち、なぜかチェンジアップのような握りを教えてもらっているようだ。球団公式Xが実際