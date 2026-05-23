春はアウトドアレジャーを楽しんだり、庭や農地の手入れで草刈り機を使用したりする機会が増える季節です。 それにともない、発電機や農機具の燃料として、専用の携行缶にガソリンを入れて持ち運びたいと考える場面も多くなります。 では、セルフ式のガソリンスタンドで車の給油をおこなうのと同じような感覚で自分で携行缶へガソリンを入れてもよいのでしょうか。 携行缶へのセルフ給油は消防法で禁止されている！