女優の戸田恵梨香が２３日、静岡県静岡市の清水文化会館マリナートで「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）に出席し、磯村勇斗とトークショーを行った。「芯の強い女性」が代名詞になっている戸田。その理由について、６歳の時に阪神淡路大震災を経験していることが関係していると推測した。「死というものを間近で見てしまったので、死への恐怖が強い。人と人のつながりを感じた時に、うれしい、たのしい、幸せ、という気持