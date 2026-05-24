◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）彗星（すいせい）のごとくニューヒーローが現れた。２１日に支配下登録されたばかりの広島・名原が初回先頭で中前打を放つと、４回２死一塁では左前へ運んだ。背番号「９２」のユニホームが間に合わず「１２１」でプレーする４年目が、１軍デビューから２戦連続マルチ安打。敵地で初のヒーローインタビューを受け「元気と守備と足と打撃です！」と持ち味をアピ