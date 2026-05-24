◇大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館） 西前頭９枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が西同１３枚目・玉鷲（片男波）をはたき込み、連敗を４で止めて４勝目を挙げた。来場所の幕内残留も濃厚となった。幕内で青森県出身唯一の力士。今場所も１８８３年から１４３年続く青森県出身幕内力士の歴史継続への期待を背負ってきたが「１０日目から（連敗で）苦しかったけど、これで確実に幕内に残れると思う」と安どの表情。こ