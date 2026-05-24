小結・若隆景が東前頭１３枚目・琴栄峰との３敗同士の一番を押し出しで制し、トップに並んだ。単独首位だった大関・霧島は西前頭１０枚目・伯乃富士に寄り倒され、３敗に後退。霧島と若隆景は対戦を終えており、４敗の平幕・義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕の５人にも優勝の可能性が残された。千秋楽で霧島と若隆景が勝てば優勝決定戦で決着。両者が敗れた場合は４敗の力士が加わり、史上最多の６人による決定戦にもつ