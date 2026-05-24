◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人は阪神・村上の前に散発３安打に抑えられ、今季５度目の零封負けで３連敗となった。前日猛打賞を献上した阪神のルーキー立石に、先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が５回に先制２点打を許すなど、６回途中３失点で３敗目。平山の負傷離脱で今季初めて１軍登録された浅野翔吾外野手（２１）を１番に据えた打線も、初回から７回まで２１人連続でアウトにな