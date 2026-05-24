◆パ・リーグ西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）オリックス・内藤は素直に喜べなかった。「本当に反省です。守備も走塁もできないと、生き残れない」。今季初めて１軍昇格を果たし、目標だった４番で即スタメン出場。プロ４年目で初めて座ったイスは、居心地も微妙だったはずだ。１点を追う４回１死一塁で２年ぶりの安打。森友の本塁生還は西武の中継プレーに阻まれたが、左越え二塁打を放った。「バットが固い