記事ポイント伊右衛門ブランドの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」が2026年5月18日より全国コンビニエンスストアで先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した46gのひとくちサイズ抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスを何度もの試作で追求した一品 抹茶のほろ苦さとサクッとした食感が楽しめる揚げせんべいが、コンビニに登場しました。モントワールが手がけるこの商品は、お茶の老舗「京都 福寿園 伊右衛門