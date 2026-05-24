◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）阪神の先発・村上頌樹投手（２７）が、渾身（こんしん）のガッツポーズで喜びを表した。３点リードの９回２死一塁。代打・増田陸を空振り三振に斬り、リベンジを達成した。被安打３、無四球８奪三振、１１０球の快投で今季初完封の３勝目。「今日（２３日）こそは…と思いながら９回に上がった時は投げていた。最後は投げ切れて良かった」と笑った。前回登板した１