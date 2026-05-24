◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）黄金ルーキーの勢いはとどまることを知らない。阪神のドラフト１位・立石の初の決勝打で、チームは今季最長タイの４連勝を飾った。０―０の５回２死二、三塁、ウィットリーの外角高めの１５４キロ直球を中前にはじき返した。「まっすぐが強かったので、なんとなく外に強い球が来るかなと思って」。予感はズバリ的中し、先制の２点打だ。現役時代、日米通算２４５セ