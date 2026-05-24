◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）中日は、逆転負けで今季最多タイの借金１４に戻った。同点の７回に起用した吉田が決勝点を献上。今季１１試合目の登板で初めて失点した。リリーフが苦戦するなか、好調だった２年目左腕。井上監督は２２日にセットアッパー候補に指名したばかりだが、またも終盤に競り負けた。２回までは３得点で２点のリード。指揮官は「きょうに限ったことではないけど、もう