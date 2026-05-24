記事ポイント超像可動シリーズより「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3商品が登場2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで先行抽選販売を受付中、7月26日のワンダーフェスティバル2026[夏]でも会場販売予定WF2026夏では限定セリフプレートや差し替え頭部パーツなどの特典が付属、クリスタル限定版の新商品も登場 メディコス・エンタテイン