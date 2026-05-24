俳優の趣里（35）が、7月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜後9：00）で同局初主演を務めることが決定した。約1年半ぶり、出産後初の連ドラ主演となる。空港を舞台にした本作で、趣里は税関職員を演じる。【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット本作は、国の境界線＝ボーダーとなる空港を舞台に、鋭い観察眼を持つ税関職員をはじめ、各省庁から寄せ集められたメンバー