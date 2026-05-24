アメリカとイランが停戦を60日間延長する方向で合意に近づいていると報じられました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは23日、交渉の仲介者の話として、アメリカとイランが停戦を60日間延長する方向で合意に近づいていると報じました。合意内容には、ホルムズ海峡での段階的な航行の再開や、イランが貯蔵する高濃縮ウランの希釈や引き渡しを協議することなどが含まれるとしています。また、アメリカのCBSテレビは、トランプ大