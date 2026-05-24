放送から1週間も経たずに、事態が急展開した。事の発端は、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したこと。その後、鈴木がインスタグラムで反応し、同局が22日に声明を発表した。そして、翌23日にあのがSNSを通じて番組の“降板”宣言する衝撃的な流れをみせている。あのが行った投稿と照らし合わせながら、改めて経緯を追ってみる。【