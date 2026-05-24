◇明治安田J1百年構想リーグ最終節（2026年5月23日）W杯メンバーの日本代表GK早川（鹿島）、GK大迫（広島）、DF長友（FC東京）の国内組3人は最終節でそろってベンチ外となった。25日から始まる代表合宿に合流するため、東西の同順位が対戦するプレーオフは不在。各チームは先を見据えたメンバーを組み、前節で東の首位通過を決めていた早川はスタンドから試合を見届けた。大迫は試合後の壮行セレモニーで「広島を背負って