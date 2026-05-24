第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）、フランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）に主演した女優の岡本多緒が、フランスの女優ビルジニー・エフィラと女優賞を受賞した。２００４年に柳楽優弥、２３年に役所広司が男優賞を獲得しているが、日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めて。岡本は長身（現在１７６センチ）を生かして１４歳でモデルデ