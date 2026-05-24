【ナイロビ、ジュネーブ共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で発生したエボラ出血熱を巡り、世界保健機関（WHO）が緊急事態を宣言してから24日で1週間。交通の便が悪い紛争地域で感染が拡大し、沈静化は見通せない。トランプ米政権による対外援助削減で初動が遅れたとの指摘もあり、感染症に対する開発途上国の脆弱性が浮き彫りとなっている。WHOによると、22日までにコンゴで約750人の感染が疑われ、うち177人が死亡し