カブスのニコ・ホーナー内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠でのアストロズ戦に「4番・二塁」で先発出場。5回の守備で股の間から送球する超絶美技を披露した。0−3の5回。先頭で打席に入ったアストロズの9番打者・サラサールが初球をセーフティーバント。打球は投手の右を抜け、二塁手・ホーナーの前に転がった。この打球にホーナーが全力で前進。グラブで捕球しては間に合わないと判断して右手でキャッチ。そして、そ