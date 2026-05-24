鈴木唯人が所属するフライブルクは５月23日、ブレーメンからGK長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）を獲得したと発表した。契約期間は2031年までの５年間だ。ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳は、正GKとして今季のブンデスリーガで32試合に出場。好守を連発し、ブレーメンの残留に大きく寄与した。リーグ最終節から１週間。将来的な日本代表入りも期待されている守護神の電撃移籍に、インターネット上では次のような声