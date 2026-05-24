現地５月23日、聖地ウェンブリーで開催されたのがイングランド・チャンピオンシップ（実質２部）の昇格プレーオフ決勝だ。ハル・シティとミドルスブラの古豪対決はスコアレスのまま最終盤までもつれ込み、90＋５分にハルが劇的な決勝点を挙げて９年ぶりのプレミアリーグ昇格を掴んだ。ドラマチックな一撃に絡んだのが、同じチャンピオンシップのブリストル・シティから半年レンタルで加入している日本代表FW平河悠だった。76分