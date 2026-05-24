[5.23 ベルギー・リーグPO2第10節 ルーベン - ゲンク]ゲンクのFW伊東純也が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦で先制点を決めた。UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場を争うプレーオフ進出に向け、最低でも勝利が必要な一戦。右ウイングで先発した伊東は前半16分、DFヤイマール・メディナが左サイドから送ったグラウンダークロスをニアサイドでトラップすると、反転しながら右足でゴール右に流し込