武雄競輪の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が、23日に開幕した。きょう24日の最終日、注目レースは初日10〜12Rで争われた「優秀」の上位3人が激突する12R「スーパープロピストレーサー賞」だ。吉田が単騎。南関コンビは初日優秀と同じ郡司―深谷。犬伏に松浦、古性に三谷将、新山には渡部がマーク。混戦相場だが、タテ脚の破壊力は犬伏が一枚上。番手を回る松浦は完全復活を印象づける。犬伏とは前回の函館G3決勝