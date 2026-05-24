ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は23日の4日目で予選が終了。きょう24日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。足良し枠良しの藤原啓がインから先マイを決めて他艇を圧倒する。タイトル奪還へ優出あるのみだ。中村は決め差しで勝負。木下はリズムの良さを買いたい。底力のある吉田はカドから臨機応変に構える。＜1＞藤原啓史朗チルト3にしていって伸