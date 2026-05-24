フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の作品「急に具合が悪くなる」に出演した岡本多緒さんとフランス人女優、ヴィルジニー・エフィラさんが女優賞を受賞しました。カンヌ国際映画祭の授賞式は日本時間の24日午前3時すぎから始まり、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」で主演を務めた岡本多緒さんとフランス人女優のヴィルジニー・エフィラさんが女優賞に選ばれました。映画「急に具合が悪くなる」