初日は逃げ切りが1本のみ。逃げて2着に粘った選手はゼロで、直線の長い武雄らしい結果に。ロング捲りで6Rを制した後藤大輝は、次走の地元・久留米記念（6月4〜7日）に向けて新車を投入中。「感じがいい」と振り返ったが、今度は長い距離を踏んで感触を確かめるか。【7R】後藤の積極策で伊藤旭に好展開。（4）から（2）（5）（6）（8）（9）の2、3着。【12R】真杉匠に乗って白星の吉田拓矢が「疲れが抜けたのと、前検日にセッ