きのう夕方、京都府宇治市の運動公園で、長さ4メートルの木の枝が折れて落下し、近くで遊んでいた4歳から9歳の子どもら3人が重軽傷を負いました。きのう午後4時過ぎ、京都府宇治市にある「山城総合運動公園」で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。消防などによりますと、公園内にある「イヌエンジュ」の木の長さおよそ4.5メートルの枝が折れて落下し、近くで遊んでいた子どもらに当たるなどしたという