記事ポイント1953年創業の大阪・泉州発「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品を複数展開中日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、縫製工場の存続を支援するコミュニティを形成 国内で服を作る文化を守ろうとする動きが、大阪から広がっています。南出メリヤスが運営するファクトリーブランド「NARU FA