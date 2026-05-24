フランス南部で開催されていた世界三大映画祭の最高峰「第７９回カンヌ国際映画祭」の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）に行われ、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）に主演したモデルで女優の岡本多緒、フランスの女優ビルジニー・エフィラが女優賞に輝いた。岡本は黒のドレス姿。目に大粒の涙を浮かべ、英語でスピーチした。今作は介護施設を運営するフランス人女性（エフィラ）と、末期がんの日