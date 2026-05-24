ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２３日、愛知・ＡｉｃｈｉＳｋｙＥｘｐｏで自身３度目となる全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」の初日を迎え、大きな盛り上がりを見せる中でのスタートを切った。アンコールでは、ボーカルの八木勇征（２９）がグループ初のソロデビューを果たすことを発表。６月１０日にデビューシングル「ＧＡＭＥＣＨＡＮＧＥＲ」の配信リリースも決定した。華やかに、ダイナ