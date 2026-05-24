APEC=アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が閉幕し、エネルギーなどの安定供給維持を盛り込んだ共同声明を採択しました。中国の江蘇省蘇州市で22日から、日本やアメリカなど21の国と地域によるAPECの貿易相会合が開かれ、日本からは赤沢経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席しました。会合で赤沢大臣はレアアースなどの恣意的な輸出規制について、輸出国側に是正を求めたということです。APECの貿易相会合はきのう閉幕し、エネル